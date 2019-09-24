Петербургские школы «заминировали» анонимы из Сан-Франциско

Всего из четырех школ было эвакуировано почти пять тысяч учащихся. Фото: vk.com/spb_today

Всего из четырех школ было эвакуировано почти пять тысяч учащихся. Фото: vk.com/spb_today

Сообщение о минировании четырех школ в Северной столице поступило с IP-адреса, зарегистрированного в американском Сан-Франциско.

В понедельник днем, 23 сентября, уроки в четырех школах Красносельского и Калининского районов Петербурга были сорваны из-за сообщений о минировании. Как стало известно GazetaSPb, сообщения поступили на электронную почту учебных заведений около половины двенадцатого дня.

«В вашей помойке заложено взрывное устройство! Корпус из пластика, оно само ничем не пахнет, так, что ни собаки, ни металлодетекторы вам не помогут», — говорилось в тексте угроз.

Правоохранители вычислили по IP-адресу, что угрозы посылались из Сан-Франциско через браузер Tor.

Всего из четырех школ было эвакуировано почти пять тысяч учащихся. В проверке были задействованы 23 сотрудника правоохранительных органов. Подозрительных предметов не было выявлено.

По факту заведомо ложного сообщения о акте терроризма было возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге эвакуировали учеников и учителей сразу нескольких школ.