В Петербурге эвакуировали учеников и учителей сразу нескольких школ

В настоящее время в здании ведется осмотр. Фото: vk.com/spb_today

В настоящее время в здании ведется осмотр. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник утром, 23 сентября, в одной из школ Красносельского района Петербурга прервались уроки. Учеников и учителей попросили покинуть помещение.

По предварительным данным, в учебное заведение поступило анонимное сообщение по электронной почте о нахождении взрывного предмета. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что все произошло в школе №546.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время в здании ведется осмотр.

Позже стало известно об эвакуации учащихся и сотрудников еще трех школ: No 291, 470 и 170.

Ранее в GazetaSPb сообщали об эвакуации и торгового комплекса «Метрополис» в Петербурге. Работников и посетителей вывели из-за сработавшей пожарной сигнализации.