Суд не стал арестовывать активиста Иванкина по делу о «надгробиях политиков»

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения активисту протестного движения «Агит Россия» Павлу Иванкину. В заключении подозреваемого под стражу отказано.
С ходатайством в суд обратились отдел дознания полиции и прокуратура Петербурга, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
«Суд дознанию и прокуратуре отказал», — заключили в пресс-службе.
Как полагает дознание, Иванкин причастен к осквернению могил на Лютеранском кладбище. На надгробиях не позднее 19 сентября разместили фотографии российских политиков с траурными лентами.
Правоохранители полагают, что активист может совершить аналогичные преступления и правонарушения.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активиста «Агит России» Павла Иванкина задержали по подозрению в осквернении могил.