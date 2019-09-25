Суд не стал арестовывать активиста Иванкина по делу о «надгробиях политиков»

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения активисту протестного движения «Агит Россия» Павлу Иванкину. В заключении подозреваемого под стражу отказано.

С ходатайством в суд обратились отдел дознания полиции и прокуратура Петербурга, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

«Суд дознанию и прокуратуре отказал», — заключили в пресс-службе.

Как полагает дознание, Иванкин причастен к осквернению могил на Лютеранском кладбище. На надгробиях не позднее 19 сентября разместили фотографии российских политиков с траурными лентами.

Правоохранители полагают, что активист может совершить аналогичные преступления и правонарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активиста «Агит России» Павла Иванкина задержали по подозрению в осквернении могил.