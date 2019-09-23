Петербуржец, подозреваемых в осквернении могил, остается под арестом

Он останется за решеткой как минимум еще на 72 часа.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В совершении преступления подозревается Павел Иванкин. Он вместе с сообщниками якобы отправился на Лютеранское кладбище и разместил на надгробиях могил изображения с фотографиями российских политиков. Все случилось примерно 19 сентября вечером.

Срок задержания петербуржцу продлили еще на 72 часа. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. Мужчину обвиняют в осквернении могил.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у спящего на могиле Цоя мужчины украли велосипед. Мужчина признался, что пришел на кладбище в нетрезвом состоянии. В какой-то момент его разморило, и он заснул прямо на могиле Виктора Цоя. Проснувшись, житель области обнаружил пропажу велосипеда.