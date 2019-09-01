У спящего на могиле Цоя мужчины украли велосипед

У спящего на могиле Цоя мужчины украли велосипед
На Богословском кладбище у мужчины украли велосипед. Фото: Википедия

Житель Ленинградской области остался без велосипеда после того, как прикорнул на могиле Виктора Цоя на Богословском кладбище.

Инцидент произошел в середине августа. Однако обращаться в полицию 46-летний владелец велосипеда не спешил. С подачей заявления он протянул до конца лета, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина признался, что пришел на кладбище в нетрезвом состоянии. В какой-то момент его разморило, и он заснул прямо на могиле Виктора Цоя. Проснувшись, житель области обнаружил пропажу велосипеда.

Стоимость двухколесного друга заявитель оценил в 20 тыс. рублей. Особая примета велосипеда — выведенная маркером цитата из песни Милен Фармер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у могилы Виктора Цоя нашли избитого мужчину. С Богословского кладбища его увезли в тяжелом состоянии.

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У спящего на могиле Цоя мужчины украли велосипед
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