У могилы Виктора Цоя нашли избитого мужчину

Двое неизвестных напали на жителя Петербурга на Богословском кладбище. Пострадавшего нашли у могилы музыканта Виктора Цоя.

Как стало известно Gazeta.SPb, мужчину увезли в одну из городских больниц с серьезными повреждениями. В результате нападения он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, ушиб грудной клетки и травму живота. Состояние пострадавшего медики описывают как тяжелое.

С злоумышленниками петербуржец встретился рано утром 20 августа. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались два уроженца Ленобласти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Петербурга попал под суд после нападения на мать. Согласно материалам дело, мужчина несколько раз толкнул женщину и дважды ударил её по лицу. Свою вину подсудимый признал.