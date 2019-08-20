Петербуржец избил мать во время бытовой ссоры

Мужчина несколько раз толкнул женщину, а также бил ее по лицу. Его признали виновным в преступлении.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Житель Невского района признан виновным в причинении вреда здоровью собственной матери. Своими действиями он нанес ей серьезные травмы, за что отсидит в колонии строго режима два года.

Уточняется, что мужчина в ходе бытовой ссоры два раза сильно толкнул петербурженку, которая упала и ударилась головой об пол. Это не привело агрессора в чувства, и он начал таскать женщину за волосы, а также нанес ей два удара по лицу. В суде подозреваемый признал свою вину.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что охранника бара ударили ножом в Тихвине. Было установлено, что около одного из баров по площади Свободы мужчина 1997 года рождения, в ходе возникшей ссоры, набросился на пострадавшего с ножом, после чего скрылся с места происшествия.