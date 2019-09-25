В День сердца в Петербурге проведут бесплатные ЭКГ и квест для детей

В Петербурге отметят Всемирный день сердца. В рамках празднования в городе организуют бесплатные обследования и тематические экскурсии.

В Городском центре медицинской профилактики на Итальянской улице 27 сентября пройдет акция «Сердце для жизни». Специалисты проведут обследование на кардиовизоре, измерят уровень глюкозы в крови, обследуют курящих на смокелайзере и померят артериальное давление, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

В Мариинской больнице организуют прием кардиохирурга, хирурга-аритмолога и кардиолога. Для этого нужно записаться на сайте медицинского учреждения. К акции также присоединилась Елизаветинская больница. В амбулаторно-консультивном отделении 28 сентября с 12:00 до 16:00 желающим бесплатно сделают ЭКГ. Пациенты могут заранее записаться на прием по телефону больницы.

Помимо этого, в городе проведут тематические развлекательные мероприятия. Так, Музей гигиены устроит экскурсию внутри надувного макета сердца. Для детей проведут квест «Мое сердце» и интерактивную игру «Здоровый образ жизни и сердца». Влияние сигарет на здоровье детям покажут на примере куклы-курильщицы Сью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об исследовании ученых. Они рассказали, как чистка зубов влияет на проблемы с сердцем.