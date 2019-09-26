Пьяный турист из России провалился сквозь крышу бара в Таиланде

Пьяный турист из России провалился сквозь крышу бара в Таиланде
Причина нахождения туриста на крыше неизвестна. Фото: pixabay

Российский турист провалился сквозь крышу на кухню одного из баров. Инцидент случился сегодня, 26 сентября, в курортном городе Паттайя в Таиланде.

Каким образом он провалился – неизвестно. На место оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили отдыхающего с многочисленными царапинами по всему телу. Как сообщает иностранное издание The Nation, пострадавшим оказался 30-летний сильно пьяный россиянин.

Рассказать, что он делал на крыше, перед тем, как она под ним провалилась, мужчина не смог. Владелица заведения рассказала, что грохот был довольно громкий.

Пострадавший согласился выплатить причиненный ущерб, а после продолжил отдых.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ЧП в Барнауле. В местный аэропорт экстренно сел самолет.

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Пьяный турист из России провалился сквозь крышу бара в Таиланде
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