Восьмиклассника подозревают в «минировании» школы в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга сотрудники правопорядка разыскали «телефонного территориста», заминировавшего школу. Инцидент произошел во вторник, 24 сентября, на Приморском проспекте.

Школу №601 «заминировал» неизвестный, в результате чего из учреждения были выведены 830 человек. К месту происшествия прибыли наряд полиции и кинологи с собаками. Взрывчатых веществ в школе и на ближайшей территории не обнаружили.

Как стало известно GazetaSPb, сотрудники правоохранительных органов проверили телефон, с которого был совершен звонок в школу. Оказалось, что он зарегистрирован на несуществующего человека. Однако «террориста» все же удалось найти. Им оказался восьмиклассник из этой школы. Мальчик заминировал учебное учреждение из хулиганских побуждений

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. У восьмиклассника взята подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о минировании четырех школ в Петербурге за сутки.