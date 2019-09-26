Голодающий депутат Караваев согласился пообедать

Голодающий депутат Караваев согласился пообедать
Условия в тюрьме крайне возмутили чиновника. Фото: https://pixabay.com/

Голодовкой депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев хотел выразить протест против своего заключения.

Однако сегодня, 26 сентября, заключенный отказался от своего намерения. Пять дней депутат провел на чайно-кисельной диете. На данный момент Караваев находится в медицинском учреждении Крестов, где состояние его здоровья оценили как удовлетворительное.

Обвиняемый в мошенничестве чиновник ранее возмущался условиями, в которых содержат заключенных, жалуясь на плохую еду, холод и грязное постельное белье. Осужденный даже отправил обращение уполномоченному по правам человека, сообщает 47news.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о деле Сергея Караваева, который в ходе махинаций с земельными участками нанес муниципальному бюджету ущерб на пятьдесят миллионов рублей. Вместе с обвиняемым арестован его отец.

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