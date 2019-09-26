Голодающий депутат Караваев согласился пообедать

Голодовкой депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев хотел выразить протест против своего заключения.

Однако сегодня, 26 сентября, заключенный отказался от своего намерения. Пять дней депутат провел на чайно-кисельной диете. На данный момент Караваев находится в медицинском учреждении Крестов, где состояние его здоровья оценили как удовлетворительное.

Обвиняемый в мошенничестве чиновник ранее возмущался условиями, в которых содержат заключенных, жалуясь на плохую еду, холод и грязное постельное белье. Осужденный даже отправил обращение уполномоченному по правам человека, сообщает 47news.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о деле Сергея Караваева, который в ходе махинаций с земельными участками нанес муниципальному бюджету ущерб на пятьдесят миллионов рублей. Вместе с обвиняемым арестован его отец.