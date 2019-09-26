В Петербурге установлены мошенники, обманувшие 10 тысяч дольщиков

Они оставили доверчивых людей без шести миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. О ходе расследования дела рассказали в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. В правоохранительные органы обратились обманутые дольщики, которые приобрели жилую площадь в более чем 10 жилых комплексах, которые так и не были достроены. Люди требуют назад свои деньги – в общей сложности мошенники заработали на схеме шесть миллиардов рублей, пострадавшими признаны более 10 тысяч человек.

«Проводится тщательное расследование уголовных дел по фактам мошенничества со строительством домов компаниями «Норманн», «СпецКапСтрой», «Город», «Мегаполис» и «О2 Девелопмент», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что расследование взято под строгий контроль. Все подозреваемые уже установлены.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что перекупщики придумали новую схему обмана дольщиков в Петербурге. Перекупщики приобретают невостребованные у клиентов трех- и четырехкомнатные квартиры и делят их на студии. Лоты выставляются на продажу как отдельные квартиры. В большинстве их них при этом отсутствует отделка.