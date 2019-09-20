Перекупщики придумали новую схему обмана дольщиков в Петербурге

В Петербурге распространяется новая схема заработка на дольщиках. Им продают доли в квартирах под видом студий.

Перекупщики приобретают невостребованные у клиентов трех- и четырехкомнатные квартиры и делят их на студии. Лоты выставляются на продажу как отдельные квартиры. В большинстве их них при этом отсутствует отделка.

«Покупатели таких помещений подписывают соглашения о порядке пользования, то есть в реальности получают отдельную студию, а по документам – долю в квартире. Обычно так поступают с лотами, которые невостребованные у клиентов», — рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Доли.ру» Игорь Аболемов.

То, что они приобретают не отдельное жилье, а часть в квартире, некоторые дольщики осознают не сразу.

Строительные компании, как подчеркнул Игорь Аболемов, в подобных схемах не участвуют. К таким мерам, как правило, прибегают перекупщики.

Средняя стоимость комнаты в Петербурге находится на уровне 1,5 млн рублей. Наиболее дорогие лоты обходятся дороже 5 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти создали Фонд помощи дольщикам.