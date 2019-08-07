В Ленобласти создан первый в стране Фонда помощи дольщикам

В Ленобласти создан первый в стране Фонда помощи дольщикам
Во II квартале следующего года планируется строительство "замороженных" объектов. Фото: pixabay

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области» в течение трех лет позволит достроить проблемные объекты в регионе.

Распоряжение о создании новой структуры, с помощью которой будет осуществляться финансирование достройки проблемных объектов долевого строительства с привлечением средств из бюджетов региона и страны, было озвучено еще 18 июля губернатором Игорем Дрозденко.

Спустя некоторое время было подписано постановление Правительства Ленинградской области о создании Фонда. 29 июля утвердили Устав Фонд помощи дольщикам будет аккумулировать денежные средства из регионального и федерального бюджетов и перенаправлять их на достройку проблемных объектов. С помощью Фонда будет происходить взаимодействие с ДОМ.РФ.

В IV квартале текущего года будут инициированы процедуры банкротства в отношении застройщиков. Во II квартале следующего года планируется строительство «замороженных» объектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержан гендиректор компании «Норманн» Владимир Смирнов.

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