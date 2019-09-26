Брэд Питт впервые публично высказался о разводе с Анджелиной Джоли

Актер признал, что виноваты в случившемся оба, но всем инцидент пошел на пользу.

Обо всем звезда рассказал перед премьерой фильма «К звездам». Брэд Питт считает, что он виноват в разводе, но уже ничего не вернуть. Актер подчеркнул, что сделал выводы и в дальнейшем не допустит подобного. Он рад, что сумел вынести пользу из драмы — негативный опыт подтолкнул его к созданию фильма и подпитывает его новыми идеями.

Напоминаем, что разрыв случился в 2016 году – спустя два года после свадьбы и почти 20 лет совместной жизни. Что стало причиной – до сих пор доподлинно неизвестно. Для многих поклонников новость стала шокирующей – пару считали одной из самых красивых, а теперь она распалась. Джоли и Питт продолжают общаться, ведь их объединяет не только прошлое, но и общие дети.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Анджелина Джоли стала блондинкой ради роли в фильме. Актриса появится в блокбастере от студии Marvel «Вечные».