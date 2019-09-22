Анджелина Джоли стала блондинкой ради роли в фильме

Анджелина Джоли стала блондинкой ради роли в фильме
Джоли сыграет Тену. Фото: Twitter

Актриса появится в блокбастере от студии Marvel «Вечные».

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Первые фотографии со съемок опубликовали в социальной сети Twitter, сообщает Daily Mail. На них видно, что Анджелина Джоли теперь светлая – скорее всего, актриса надела парик. Она стоит в белом платье и рассеивает пепел в озеро. СМИ уверяют, что ленту снимают в Великобритании.

Напоминаем, что звезда перевоплотилась на этот раз в героиню по имени Тена. Она бессмертна и обладает несколькими способностями – умеет телепортироваться, летать и генерировать силовое поле.

Фильм «Вечные» выйдет в 2020 году. Над ним трудится Хлои Чжао. Вмесе с Джоли снялись Сальма Хайек, Ричард Мэдден и Кит Харрингтон.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что декорации к фильму на Некрасова ночью напугали петербуржцев. Жители Северной столицы приняли декорации к фильму за последствия большой аварии.

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