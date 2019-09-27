Александр Беглов одобрил идею создания программы по борьбе с наркотиками в Сети

В Северной столице начнет свою работу программный комплекс, созданный для борьбы с наркотиками в Сети. Программа будет отслеживать поисковые запросы в Интернете на «ключевые слова».

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже ознакомился и одобрил новую систему. В ходе заседания антинаркотической комиссии было заявлено, что большая часть реализации наркотиков осуществляется в Интернете. Уточняется, что новую программу в перспективе также можно будет использовать для поиска подпольных казино и экстремистских материалов. Об этом сообщает «Мойка78».

На заседании градоначальник также отметил важность различных оздоровительных программ в профилактике по борьбе с наркотиками. К примеру, в этом году в детских лагерях отдохнули более 130 тысяч человек. По словам Беглова, общение с молодежью должно происходить напрямую.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов пообещал закупить снегоуборочную технику.