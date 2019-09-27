Спрос на петербургские машины падает, на китайские – растет

В Петербурге зафиксирован небольшой рост выпуска автомобилей, но в долгосрочном прогнозе возможно снижение объемов производства. Автодилеры города делают ставку на продажу китайских брендов, которые уже через 2-3 года могут сравниться с ведущими корейскими автопроизводителями. Согласно подсчетам аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», в период с января 2019 года по августе включительно петербургские автозаводы сделали 244,5 тысячи легковых автомобилей (рост на 3% к такому же периоду 2018 года). В Петербурге работают сборочные производства Hyundai, Nissan и Toyota.

Снижение производства

Однако в августе, по данным аналитиков, зафиксировано снижение производства на 3% относительно августа прошлого года. Это связывают с традиционными летними коллективными отпусками. Ожидается, что осенью 2019 года продолжится падение спроса на новые автомобили. Сейчас автопроизводители Петербурга делают 24,2 % от всего количества автомобилей производящихся на территории России (в 2018 году – 23,9%). При этом шесть моделей, производящихся в СПб входят в топ самых популярных авто в 2019 году среди иномарок: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Toyota RAV4 и Camry и Nissan Qashqai. Всего автозаводы Петербурга сейчас производят девять моделей авто: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Китайский рывок

По мнению Романа Слуцкого, генерального директора ГК «Аларм-Моторс» в Петербурге растет интерес к китайским брендам. При этом, по мнению эксперта, сегодня с уверенностью можно говорить лишь о перспективах развития марки Хавейл. Только этот бренд инвестировал огромные деньги в организацию полномасштабного производства на территории РФ и подписал с правительством СПИК.

«Остальные китайские компании-производители, очевидно, пока рассматривают российский рынок в качестве пробного полигона. Есть все основания предполагать, что китайские автопроизводители продолжат постепенно наращивать своё присутствие в РФ. Этому способствует сразу несколько факторов: замедление внутреннего авторынка Китайской республики; закрытый в текущей международной конъюнктуре для китайских компаний рынок северной Америки, на который планировали выходить китайские компании; хорошая конъюнктура торгово-экономических и политических отношений России и Китая; грандиозный качественный скачок качества и дизайна автомобилей ведущих китайских компаний-производителей», — рассказал Роман Слуцкий.

По его мнению, в ближайшей перспективе китайские компании устремляться в сегмент бензиновых кроссоверов, так как именно в этом китайские производители особо преуспели. «Китайским компаниям пока следуют позиционировать свой продукт на 10% дешевле, чем автомобили ведущих корейских компаний. Требуется 2-3 года, чтобы заслужить доверие российского потребителя. Можно вполне ожидать, что в 2022 году китайские автопроизводители уже продадут в России 100 тыс автомобилей», — рассказал Роман Слуцкий редакции GazetaSPb.

По данным Ассоциации европейского бизнеса на июль 2019 в России было продано 19 287 автомобилей китайских брендов (рост 2,0% к 2018 году).