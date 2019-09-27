Трассу «Кола» в понедельник перекроют на два часа

Федеральную трассу «Кола» перекроют на два часа 30 сентября. Причиной этого стала разводка моста через реку Свирь в Ленобласти.

Пролеты переправы поднимут для пропуска негабаритного судна. Разводка пройдет с 8:50 до 10:50.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через Свирь расположен на 236-м километре трассы «Кола» у города Лодейное поле в Ленобласти. Переправа предназначена для проезда автомобилей и поездов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что внутреннее кольцо КАД на участке между Выборгским шоссе и Парашютной улицей ограничат на месяц. Для автомобилистов будет открыто по одной полосе движения в каждом направлении. Ограничения будут действовать с 30 сентября и 30 октября.