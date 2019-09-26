Между Парашютной и Выборгским на месяц перекроют КАД

Между Парашютной и Выборгским на месяц перекроют КАД
Ограничения будут действовать в течение месяца. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Внутреннее кольцо КАД на участке между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей будет закрыто на месяц, с 30 сентября по 30 октября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на этом отрезке Кольцевой автодороги будет проводиться установка шумозащитных экранов, что входит в программу реконструкции северного участка КАД.
Внутреннее кольцо трассы закроют 30 сентября, работы займут месяц, КАД снова откроют для транспорта 30 октября. В это время проезд будет осуществляться по внешнему кольцу, откроют по одной полосе в каждую сторону.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на Кольцевой автомобильной дороге будут перекрыты две полосы на участке от Беляевского моста до Рябовского шоссе. Ограничения будут действовать с 27 по 30 сентября.
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