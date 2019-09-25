На КАД перекроют две полосы от Беляевского моста до Рябовского шоссе

В Петербурге с 27 сентября ограничат движение транспорта на внутреннем кольце КАД. На участке между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют две полосы.

До 30 сентября будут перекрыты третья и четвертая полоса. На первой и второй введут ограничение скоростного режима до 50 км/ час.

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия. Подрядчиком выступило ООО СПК «Зеленый город».

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей о перекрытиях будут информировать временные дорожные знаки, световая сигнализация и табло переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении КАД с Выборгским шоссе перекроют четыре полосы.