На развязке КАД у Выборгского шоссе перекроют съезды

Автомобилистов из Петербурга предупреждают о новых ограничениях движения на Кольцевой автодороге. На пересечении КАД с Выборгским шоссе будут перекрыты четыре полосы в месте развязки.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с восьми вечера 25 сентября до восьми вечера 26 сентября для транспорта будут перекрыты съезды с внешнего и внутреннего коле КАД на Выборгское шоссе в направлении Парголово.

А с восьми вечера 26 сентября до восьми вечера 27 сентября закроют съезды на Выборгское шоссе в сторону Сертолово.

В ночное время суток также будут попеременно перекрыты заезды с Выборгского шоссе на внутреннее и внешнее кольца КАД.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что съезды с КАД в Мурино достроят до конца года.