Съезды с КАД в Мурино достроят до конца года

До конца 2019 года будут построены съезды в западное Мурино, после автомобилисты из Мурино смогут заезжать на КАД напрямую, минуя городские кварталы.

Как сообщает в GazetaSPb пресс-служба правительства Ленобласти, строители завершили наиболее сложный рабочий этап на развязке — переустройство инженерных сетей. Была переложена часть канализационных трубопроводов и электрокабелей. У самого КАДа подрядчик установил основание будущих съездов, которые будут вести на Охтинскую аллею и Верхнюю улицу. Сейчас готовится основание развязки — дорожники насыпают земляное полотно и укрепляют отдельные участки дороги.

Глава дорожного дорожного комитета Ленобласти Денис Седов подчеркнул, что строительство укладывается в график, а темпы будут постепенно увеличиваться.

Согласно срокам госконтракта, заключенного между подрядчиком и ГКУ «Ленавтодор», полностью развязка будет готова к осени 2020 года. Стоимость строительства оценивается в 800 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге одобрен проект развязки ЗСД с Витебским проспектом.