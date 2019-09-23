В Петербурге одобрен проект развязки ЗСД с Витебским проспектом

В Северной столице начали подготовку к строительству транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом. Проект развязки уже одобрен Главгосэкспертизой.

Документация на подготовительный этап строительства развязки ЗСД с Витебским проспектом рассмотрена и одобрена петербургским филиалом Главгосэкспертизы РФ. Проект предусматривает строительство на участке развязки ЗСД с Благодатной улицей до развязки планируемой Широтной скоростной магистрали с Витебским проспектом.

Будущая трасса Широтной магистрали скоростного движения свяжет маршруты на юго-востоке Северной столицы. Скорость движения по проектируемой трассе составит 120 километров в час.

В ходе подготовки к строительству будет произведен демонтаж некоторых построек и снос зеленых насаждений. Специалисты также проверят землю на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге в 2020 году начнут строить Широтную магистраль скоростного движения.