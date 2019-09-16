В Петербурге в 2020 году начнут строить Широтную магистраль скоростного движения

Строительство Широтной магистрали скоростного движения начнется 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.
Заявление о начале строительства магистрали было сделано в ходе совещания в Смольном 16 сентября. В ведомстве сообщают, что сейчас у них на руках шесть первоочередных проектов развития дорожной и транспортной инфраструктур.
Избранный губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что наиболее важный проектом на сегодняшний день является строительство Широтной магистрали скоростного движения.
Беглов также считает, что ШМСД разгрузит дорожную инфраструктура и перенаправит интенсивные потоки. Кроме того, после появления трассы ожидается увеличение доступности транспорта к морскому порту «Большой порт Санкт-Петербурга».
Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов лично проверит строительство соцобъектов, которые сдадут в 2020 году.