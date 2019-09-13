Беглов лично проверит строительство соцобъектов, которые сдадут в 2020 году

Беглов лично проверит строительство соцобъектов, которые сдадут в 2020 году
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В ходе рабочего объезда 12 сентября действующий губернатор Александр Беглов проверил стройплощадки нескольких школа в Невском районе Петербурга.

Градоначальник заявил, что он самостоятельно проверит строительство соцобъектов, которые собираются ввести в эксплуатацию в следующем году, сообщается в пресс-службе городской администрации. По словам Беглова, в этом году в Петербурге появится 11 школ и 44 детских сада, среди которых есть прошедшие повторный, а также капитальный ремонт.

Беглов также добавил, что в прошло году в городе сдали порядка четырех миллионов жилых «квадратов», а на сегодняшний день действуют разрешения на строительство еще 19,5 миллионов квадратных метро жилья.

Сейчас в Невском районе Петербурга строятся две школы. Беглов заявил, что у него есть замечания по обоим стройкам. По его словам, в следующем году она должна быть открыта.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов хочет до конца года посетить все стройки соцобъектов в Петербурге.

александр беглов новости спб строительство соцобъектов школы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о подтоплениях
Бывшему офицеру ФСБ грозит четыре года колонии за карабин в заднем проходе
Авария с двумя иномарками на Среднем проспекте заблокировала движение ...
Стрелявшему из окна петербуржцу вынесли приговор
ФСБ планирует заблокировать два онлан сервиса по обмену сообщениями
Под колеса электрички попала пожилая женщина в Петергофе
Злостный неплательщик погасил долги, испугавшись матери
Беглов лично проверит строительство соцобъектов, которые сдадут в 2020 году