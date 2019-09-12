Беглов хочет до конца года посетить все стройки соцобъектов в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов намерен до конца года успеть проверить стройплощадки всех социальных объектов, сдача которых намечена на 2020 год.

В четверг, 12 сентября, Беглов проверил, как идет строительство двух школ в Невском районе — на Нерчинской улице и Дальневосточном проспекте. Готовность объектов составляет 60% и 40% соответственно, сообщает Администрация Петербурга.

«До конца года в этих зданиях обязательно должен быть закрыт контур и установлены окна, а в 2020 году туда должны пойти первые школьники», — сказал Беглов.

Врио губернатора подчеркнул, что у него есть замечания к обоим стройкам.

Ожидается, что в 2019 году в Петербурге будут сданы 11 школ и 44 детских сада. Часть из них строится, часть — капитально отремонтирована.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство Петербурга выкупит здания в ЖК «Солнечный город» для размещения детских садов, школы и офиса врача общей практики.