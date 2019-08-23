Смольный выкупит здания на Ветеранов для детсадов и офиса врача

На Ветеранов откроют детский сад на 220 детей. Фото: pixabay.com

На Ветеранов откроют детский сад на 220 детей. Фото: pixabay.com

Правительство Петербурга намерено выкупить здания в Красносельском районе Петербурга. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Все здания расположены в жилом микрорайоне ЖК «Солнечный город». Помещения планируют использовать для размещения детских садов, школы и офиса врача общей практики.

В здании на проспекте Ветеранов, 167/6, строение 1 откроют дошкольное образовательное учреждение с музыкальным залом и бассейном. Вместимость его составит 220 мест.

Здание по проспекту Ветеранов, 173/5, строение 1 будет выкуплено для детского сада на 220 человек. Территория вокруг него имеет 11 прогулочных площадок.

Школу на 1 тыс. 375 мест разместят в четырехэтажном здании на Ветеранов, 173/4, строение 1. В здании размещены медкабинет, два спортзала, бассейны и библиотека.

В нежилых помещения на Ветеранов, 169/1, строение 1 обустроят офис врача общей практики. Туда войдут два терапевтических и два педиатрических участка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что до 2024 года в Петербурге построят два пансионата для пожилых.