В Петербурге до 2024 года построят два пансионата для пожилых

В Петербурге до 2024 года построят два пансионата для пожилых
Пансионат построят в Курортном районе. Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга намерено развивать сеть пансионатов для пожилых людей. До 2024 года в городе обещают построить два подобных учреждения.

О планах Смольного рассказала вице-губернатор Анна Митянина во время посещения пансионата «Курортный» в поселке Песочный.

«Мы идем как по пути строительства собственных учреждений социальной защиты, так и по пути привлечения частного бизнеса», — отметила Митянина.

Соглашение о строительстве одного из пансионатов было подписано на полях ПМЭФ в июне 2019 года между Администрацией Петербурга и ООО «Забота и опека». Сейчас, по словам Митяниной, идет подготовка предпроектной документации, оформляются права на земельные участки и ведется процедура получения проектом статуса стратегического.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пансионат построят в Курортном районе.

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В Петербурге до 2024 года построят два пансионата для пожилых