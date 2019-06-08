В Петербурге появится пансионат для пожилых за миллиард рублей

Пансионат появится в Песочном через 4,5 года, уточняет издание. Фото: https://pixabay.com
Пансионат появится в Песочном через 4,5 года, уточняет издание. Фото: https://pixabay.com

Построить новый пансионат планирует ООО “Забота и опека”.

Новый пансионат планируют построить в Курортном районе за 4,5 года. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатором Анной Митяниной и генеральным директором ООО “Забота и Опека”. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Речь идет о строительстве пансионатов для пожилых людей, нуждающихся в стационарном социальном уходе.

На строительство планирую потратить около 1 млрд рублей. Также издание напомнило, что уже два года назад в рамках форума концессионное соглашение на строительство дома престарелых город подписал с ООО “СГЦ Опека” Алексея Маврина.

Пансионат появится в Песочном через 4,5 года, уточняет издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нефтяной терминал Петербурга планируют реконструировать.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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