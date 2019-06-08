Нефтяной терминал Петербурга планируют реконструировать

На реконструкцию планируют потратить около 6,5 млрд рублей, а завершить до 2024 года. Фото: https://vk.com/passengerportspb
На реконструкцию планируют потратить около 6,5 млрд рублей, а завершить до 2024 года. Фото: https://vk.com/passengerportspb

Там усилят мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.

Соответствующе соглашение было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщает “Фонтанка”.

Соглашение было подписано руководством АО “Петербургский нефтяной терминал” и властями Северной столицы.

Согласно подписанному документу, Большой порт “Санкт-Петербург” реконструируют и усилят мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.

На реконструкцию планируют потратить около 6,5 млрд рублей, а завершить до 2024 года.

Также собравшиеся отметили, что подписанное соглашение и реализация его — это первый этап проекта, который начали реализовывать еще в 2018 году. Уже создан новый резервуар за один млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что QatarAirways передал в дар Фонду “Линия жизни” павильон на Петровской косе.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
большой порт ПМЭФ-2019
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге появится пансионат для пожилых за миллиард рублей
Нефтяной терминал Петербурга планируют реконструировать
Вечернее ДТП в Кировском районе раскидало машины по проезжей части. Одна из ...
QatarAirways передал в дар Фонду “Линия жизни” павильон на Петровской косе
Что ждет Петербург в заключительный день ПМЭФ-2019: 40 деловых мероприятий, ...
На Обводном канале произошло ДТП с участием машины ДПС
Вагоны-рестораны могут исчезнуть в некоторых поездах дальнего следования
На Рыбацком проспекте водитель фуры не справился с управлением и вылетел с моста