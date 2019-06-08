Нефтяной терминал Петербурга планируют реконструировать

На реконструкцию планируют потратить около 6,5 млрд рублей, а завершить до 2024 года. Фото: https://vk.com/passengerportspb

На реконструкцию планируют потратить около 6,5 млрд рублей, а завершить до 2024 года. Фото: https://vk.com/passengerportspb

Там усилят мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.

Соответствующе соглашение было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщает “Фонтанка”.

Соглашение было подписано руководством АО “Петербургский нефтяной терминал” и властями Северной столицы.

Согласно подписанному документу, Большой порт “Санкт-Петербург” реконструируют и усилят мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.

На реконструкцию планируют потратить около 6,5 млрд рублей, а завершить до 2024 года.

Также собравшиеся отметили, что подписанное соглашение и реализация его — это первый этап проекта, который начали реализовывать еще в 2018 году. Уже создан новый резервуар за один млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что QatarAirways передал в дар Фонду “Линия жизни” павильон на Петровской косе.