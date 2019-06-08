QatarAirways передал в дар Фонду “Линия жизни” павильон на Петровской косе

Представители Фонда отметили, что для них это первый опыт подобного подарка. Фото: https://vk.com/fond.life.line

Представители Фонда отметили, что для них это первый опыт подобного подарка. Фото: https://vk.com/fond.life.line

Передача павильона прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Во второй день работы форума, 7 июня, прошла торжественная передача павильона, который разместиться на территории яхт-клуба на Петровской косе, Фонду “Линия жизни”.

В торжественной передачи приняли участие руководитель Группы QatarAirways Акбар Аль Бакер, Президент Благотворительного Фонда “Линия жизни” Фаина Захарова и заместитель директора фонда “Росконгресс”, директор социальных программ Елена Маринина. О этом сообщает представитель информационного сопровождения официальной делегации Катара на ПМЭФ-2019

Также отмечается, что QatarAirways активно участвует в различных социальных проектах Петербурга.

Переданный павильон появится уже в конце июня. На нем планируют в это месяц провести новые мероприятия.

Представители Фонда отметили, что для них это первый опыт подобного подарка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ждет Петербург в заключительный день ПМЭФ-2019: 40 деловых мероприятий, культурные и спортивнее события.