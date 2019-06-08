Что ждет Петербург в заключительный день ПМЭФ-2019: 40 деловых мероприятий, культурные и спортивнее события

В этот день участников форума ждут 40 мероприятий деловой программы. Фото: https://www.gov.spb.ru

В этот день участников форума ждут 40 мероприятий деловой программы. Фото: https://www.gov.spb.ru

Петербургский международный экономический форум начался в Северной столице 6 июня.

В первый день ПМЭФ Петербург подписал 10 соглашений на сумму 100 миллиардов рублей. Соглашения были подписаны с ОАО “РЖД”, “ЕКС”, ООО “ОРЦ ФУД МАРКЕТ”. Второй день форума также стал плодотворным на рабочие встречи и подписанные соглашения.

Сегодня, 8 июня, в выставочном комплексе стартовал заключительный день работы форума. В этот день участников форума ждут 40 мероприятий деловой программы, среди которых бизнес-диалог правительств России и Азербайджана, бизнес-завтраки “Стратегия лекарственного обеспечения” и “Цифровая трансформация экономики”, нетворкинг. Сообщается телеканал “Санки-Петербург”.

Также запланирована обширная культурная программа. Так, будут открыты выставки “Царское Село. 1917. Накануне…”, “Искусственный интеллект и диалог культур”, SPIEF Music Fest “От классики до рока”, Цирковое представление “ЭпиЦЕНТР мира”.

Не оставили без внимания и спортивную сферу. В заключительный день форума будет дан торжественный старт трофи-рейда “Ладога”, международный автопробег “Ралли мира” на электромобилях, а также теннисный турнир “Белые ночи”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что функционал Единой карты петербуржца планируют расширить.