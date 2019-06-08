Функционал Единой карты петербуржца планируют расширить

В течение месяца было подано 40 000 заявлений на оформление карты.

Соответствующее решение, а за ним и соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Свои подписи под соглашением поставили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и генеральный директор “Национальной системы платежных карт” Владимир Комлев.

Из условий соглашения следует, что Единая карта петербуржца позволит совмещать функции банковской и скидочной карт, проездного документа, полиса ОМС и удостоверения личности.

Стоит отметить, что сам проект начал действовать в мае 2019 года. За это время на оформление карты было подано около 40 тысяч заявлений. Смольный сообщает, что до конца года эта цифра должна достигнуть показателя в 100 тысяч.

Александр Беглов дал поручение профильным комитетам подключить к карте новые услуги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ПМЭФ-2019 Setl Group и Сбербанк подписали соглашение на 100 млрд рублей.