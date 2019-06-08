На ПМЭФ-2019 Setl Group и Сбербанк подписали соглашение на 100 млрд рублей

Документ предоставляет дополнительные возможности для эффективного развития адресной программы в условиях нового законодательства. Фото: https://pixabay.com

Документ предоставляет дополнительные возможности для эффективного развития адресной программы в условиях нового законодательства. Фото: https://pixabay.com

В рамках оглашения банк планирует финансировать проекты холдинга.

На полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в “Экспофоруме” Петербурга Сбербанк и холдинг Setl Group пришли к договоренности и подписали соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках соглашение, которое подписали председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо и председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев, банк намерен направить денежные средства на развитие девелоперской деятельности холдинга. Оговорённая сумма — 100 млрд рублей.

Сбербанк выступит финансовым партнером холдинга и вложит средства в строящиеся объекты и перспективные проекты.

Холдинг Setl Group и Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 100 млрд рублей. Как сообщили журналистам в пресс-службе OOO » Setl Group «, банк становится финансовым партнером в деятельности холдинга.

Документ предоставляет дополнительные возможности для эффективного развития адресной программы в условиях нового законодательства, сообщает издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов поговорил с президентом Фонда «Сколково» Вексельбергом на ПМЭФ.