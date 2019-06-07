Беглов поговорил с президентом Фонда «Сколково» Вексельбергом на ПМЭФ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на международном экономическом форуме провел встречу с Виктором Вексельбергом.

С Вексельбергом – председателем совета директоров «Сколково» глава Санкт-Петербурга пообщался о деятельности Регионального оператора Фонда «Сколково».

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы обсудил некоторые вопросы с президентом Фонда «Сколково» в пятницу, 7 июня около 19 часов вечера. Встреча с Виктором Вексельбергом прошла в рамках ПМЭФ-2019.

Помимо подведения итогов работы Регионального оператора Фонда «Сколково» Беглов и Вексельберг поговорили о дальнейших планах сотрудничества.

В этот же день глава города на Неве в рамках экономического мероприятия встретился с Анной Кузнецовой — Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов и «Газпромом» разовьют парусный спорт в Петербурге.