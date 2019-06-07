Беглов и «Газпромом» разовьют парусный спорт в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга договорилось о том, что «Газпром» станет финансировать парусный спорт.

Сообщается, что помимо вкладывания финансов в популяризирование такого спорта, «Газпром» поучаствует в формировании профессиональных клубов и ладе создаст сборную Российской Федерации, которая сможет принять участие в Олимпийских играх.

Правительство Петербурга, газпромщики и сообщество «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» подписали соглашение о том, что в Северной столице они теперь будут ответственны за популяризацию парусных видов спорта. Врио губернатора Петербурга лично поставил свою подпись под этим документом.

В пресс-службе Смольного рассказали, что «Газпром» будет вкладывать денежные средства в спортивные мероприятия, как российские, так и международные. Например, спортсменам окажут финпомощь на Кубке Ассоциации класса «Оптимист», на турнире в классе «Дракон» и на международном первенстве в классе RSX.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин рассказал о невероятных масштабах кризиса мировой экономики.