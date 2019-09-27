В Кремле запрет курения на балконе оправдали спасением жизней

В Кремле запрет курения на балконе оправдали спасением жизней
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет на курение на балконах жилых домов. Мера принята ради спасения человеческих жизней, заявил он.

С 1 октября в России вступят в силу изменения в правилах противопожарного режима. За курение на балконе начнут привлекать к административной ответственности.

«Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что запрет на курение прежде всего вводится как противопожарная мера, а не защита соседей от табачного дыма.

Президент РФ Владимир Путин, по словам Пескова, приветствует здоровый образ жизни и никогда не курит. Среди сотрудников Кремля и коллег главы государства курящих также крайне мало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что запрет курения на балконе прокомментировал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Свое мнение он выразил в стихотворной форме.

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