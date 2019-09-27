Шнуров прокомментировал запрет курить на балконах

Артист заявил, что продолжить курить на балконе, несмотря на запрет. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Артист заявил, что продолжить курить на балконе, несмотря на запрет. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Знаменитый артист высказал свое мнение относительно запрета курить и жарить шашлыки на балконах, который вступит в силу с 1 октября.

По словам артиста, в России люди проводят много времени на балконах и лишать их этой возможности кажется Шнурову «смешным». Кроме того, существуют экстренные ситуации, в которых россиянам придется нарушить закон. Например, в случае отключения электричества, когда люди вынуждены зажигать свечи.

Свое мнение лидер «Ленинграда» выразил, как всегда, и в стихотворной форме. Нецензурное произведение артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о принятии запрета на использование открытого огня. Законодательное изменение действует для квартир, общежитий, отелей и гостиниц. Зажигать свечи, курить, жарить шашлыки на балконах теперь будет запрещено.