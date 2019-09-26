Жителям России запретят жарить шашлыки и курить на балконах

В России утвердили изменения в правилах противопожарного режима. Теперь, использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий будет запрещено. Кроме того на балконах запрещается курить и зажигать свечи.

Изменения одобрило и утвердило российское правительство. Инициатором нововведений стало МЧС. Они вступят в силу с первого октября.

Также будут действовать и новые требования к обеспечению безопасности медучреждений и кинотеатров. Палаты для тяжелобольных и детей будут размещены на первых этажах. В кинотеатрах перед показом фильма зрителям расскажут о действиях в случае пожара.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пассажиру самолета пришлось заплатить почти 500 тысяч за курение на борту.