Пассажиру «Победы» пришлось заплатить 480 тысяч за курение на борту

Сначала нарушитель признал вину, однако после озвучивания суммы штрафа стал отрицать её. Фото: https://pixabay.com/

Сначала нарушитель признал вину, однако после озвучивания суммы штрафа стал отрицать её. Фото: https://pixabay.com/

Решение о взыскании с курящего пассажира штрафа размером почти 480 тысяч рублей в пользу авиакомпании «Победа» приняли в суде города Сыктывкар.

Во время следования самолета по маршруту, находящийся на борту мужчина закурил в туалете. Стюардесса почувствовала запах сигарет, проникший в салон лайнера, сообщает «Интерфакс». После того, как среагировал датчик дыма, пилот был вынужден посадить борт на запасной аэродром, как этого требует законодательство.

За издержки «Победы», связанные с экстренной посадкой в Минске, задержкой по времени, перерасходом топлива, пришлось заплатить пассажиру. Пагубная привычка обошлась гражданину Республики Коми почти в 480 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об экстренной посадке рейса, следующего из Петербурга в Узбекистан, которую самолет совершил в городе Самара.