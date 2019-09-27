Музей в Петербурге длительно нарушал пожарную безопасность

Музей в Петербурге длительно нарушал пожарную безопасность
Музей "Разночинный Петербург". Скриншот: Google View

Ленинский районный суд обязал мемориальный музей «Разночиный Петербург» устранить нарушения пожарной безопасности. Предписания музею выдавались неоднократно.

С иском в суд обратился прокурор Адмиралтейского района. В ходе проверки были обнаружены нарушения пожарной безопасности в здании в Большом Казачьем переулке, 7А.

Музею, как сообщили в прокуратуре Петербурга, неоднократно выдавались предписания об устранении недочетов. Однако учреждение не приняло меры.

«Выявленные нарушения напрямую влияют на безопасность посетителей музея», — подчеркнули в ведомстве.

Музей пытался оспорить решение суда, однако апелляция осталась без удовлетворения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что серьезные нарушения пожарной безопасности обнаружили в исправительной колонии №6 в Обухово. В частности, в здании не работали сигнализация и системы оповещения людей о пожаре.

музей музей разночинный петербург новости спб пожарная безопасность прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро
Линченко призвал строителей не расслабляться зимой
На Кубинской улице сбили пешехода, переходившего по «зебре»
Каждый второй новый клиент МКБ воспользовался акцией по пакету РКО «Оптимальный»
Халку подарили чемпионскую футболку «Зенита»
Задержаны двое петербуржцев, отправившие ложные СМС о минировании учреждений
Основной фигурант дела медцентров отправлен в СИЗО
Котов из котокафе «Гулу» в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару