Музей в Петербурге длительно нарушал пожарную безопасность

Ленинский районный суд обязал мемориальный музей «Разночиный Петербург» устранить нарушения пожарной безопасности. Предписания музею выдавались неоднократно.

С иском в суд обратился прокурор Адмиралтейского района. В ходе проверки были обнаружены нарушения пожарной безопасности в здании в Большом Казачьем переулке, 7А.

Музею, как сообщили в прокуратуре Петербурга, неоднократно выдавались предписания об устранении недочетов. Однако учреждение не приняло меры.

«Выявленные нарушения напрямую влияют на безопасность посетителей музея», — подчеркнули в ведомстве.

Музей пытался оспорить решение суда, однако апелляция осталась без удовлетворения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что серьезные нарушения пожарной безопасности обнаружили в исправительной колонии №6 в Обухово. В частности, в здании не работали сигнализация и системы оповещения людей о пожаре.