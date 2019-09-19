Колонию в Обухово оштрафовали из-за пожарной безопасности

Фрунзенский районный суд обязал ФКУ ИК-6 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. В колонии нашли нарушения противопожарной безопасности.

Нарушения были обнаружены повторно. Представитель исправительного учреждения в суд не явился, сообщает Объединенная пресс-служба судов в Петербурга.

Суд установил, что в колонии допущен ряд нарушений. Сети внутреннего противопожарного водопровода неисправны. Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции. Пожарная сигнализация и системы оповещения людей о пожаре не работают. В некоторых из помещений сигнализации нет вовсе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при пожаре в школе №80 в Петроградском районе Петербурга не сработала сигнализация. При этом она была исправна во время плановых учений. Никто в результате пожара не пострадал.