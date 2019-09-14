Пожарная сирена не сработала при пожаре в школе на Петроградке

Пожарная сирена не сработала при пожаре в школе на Петроградке
Учителя рассказали, что возгорание вызвала неисправная проводка. Фото: vk.com

В школе в Петроградском районе Петербурга произошел пожар, детей эвакуировали. По словам учителей, загорелась проводка.

В субботу, 14 сентября, в школе №80 загорелась проводка на первом этаже. Известно, что пожарная сигнализация не отреагировала на дым, хотя она была исправна при плановых пожарных учениях. Спасатели получили сообщение о пожаре в школе по адресу улица Мира, 18 поступило в полдень. В ликвидировании пожара участвовали 15 огнеборцев и три машины спецтехники. Пожар удалось потушить в половину первого. Согласно данным ГУ МЧС России, горели документы, площадь пожара составила два квадратных метра.

По словам школьников, площадь пожара была значительно больше. Учителя рассказали, что возгорание вызвала неисправная проводка. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Детей отпустили по домам, никто не пострадал.

Ранее GazetaSPb сообщала, что посетители кафе в Гатчине не смогли поужинать из-за пожара.

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Пожарная сирена не сработала при пожаре в школе на Петроградке