Посетители кафе в Гатчине не смогли поужинать из-за пожара

Посетителей вывели из кафе во время ужина. Фото: pixabay.com

Посетителей вывели из кафе во время ужина. Фото: pixabay.com

Спасатели ликвидировали пожар в городе Гатчина Ленинградской области. Возгорание произошло в одном из кафе на проспекте 25-го октября.

Сообщение о возгорание поступило 13 сентября в 20:45, сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти. В это время в кафе был ужин.

В здании на общей площади 50 кв. метров горела обстановка. Справиться с огнем удалось примерно за полчаса. Возгорание ликвидировали в 21:18.

Посетителей и персонал кафе эвакуировали. Никто не пострадал.

На месте происшествия были задействованы 13 человек и четыре единицы техники МЧС, Причины возгорания выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на подстанции «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Это привело к отключению света в двух районах и перебоям в расписании пригородных поездов.