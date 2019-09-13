Во все дома вернулся свет после пожара на подстанции в Петербурге

В домах Невского и Красногвардейского района восстановили электроснабжения. Свет отключали из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на улице Коммуны.
Электроснабжение в полном объеме все потребители получают с 21:53, сообщает ПАО «Ленэнерго».
«Для установления причин задымления в компании создан штаб», — уточняется на сайте предприятия.
Свет был отключен в по меньшей мере 62 домах. Электричество восстанавливали постепенно. К 20:02 были запитаны 32 здания.
Напомним, вечером 13 сентября на подстанции «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, горело двухэтажное здание трансформаторной подстанции №2. Огонь охватил 5 кв. метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 20:44. Сведения о пострадавших не поступали.
Из-за пожара возможны перебои в интернет-соединении.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за пожара на подстанции задерживаются четыре пригородных поезда.