Во все дома вернулся свет после пожара на подстанции в Петербурге

Свет был отключен из-за пожара на подстанции. Фото: vk.com/spb_today

Свет был отключен из-за пожара на подстанции. Фото: vk.com/spb_today

В домах Невского и Красногвардейского района восстановили электроснабжения. Свет отключали из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на улице Коммуны.

Электроснабжение в полном объеме все потребители получают с 21:53, сообщает ПАО «Ленэнерго».

«Для установления причин задымления в компании создан штаб», — уточняется на сайте предприятия.

Свет был отключен в по меньшей мере 62 домах. Электричество восстанавливали постепенно. К 20:02 были запитаны 32 здания.

Напомним, вечером 13 сентября на подстанции «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, горело двухэтажное здание трансформаторной подстанции №2. Огонь охватил 5 кв. метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 20:44. Сведения о пострадавших не поступали.

Из-за пожара возможны перебои в интернет-соединении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за пожара на подстанции задерживаются четыре пригородных поезда.