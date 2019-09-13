Четыре электрички задерживаются из-за пожара на подстанции в Петербурге

Четыре электрички задерживаются из-за пожара на подстанции в Петербурге
Поезда опаздывают на 20-50 минут. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пригородные поезда на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются 13 сентября. Причиной этого стал пожар на подстанции в Красногвардейском районе.

Из-за пожара были отключены высоковольтные сети «Ленэнерго». Это привело к сбоям в графике движения поездов, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

С опозданием прибудут пригородные поезда № 6559 Санкт-Петербург – Приозерск, № 6561 Санкт-Петербург – Сосново, № 6841 Санкт-Петербург – Ладожское Озеро, № 6560 Васкелово – Санкт-Петербург.

Время отставания составляет от 20 до 50 минут. Специалисты ОЖД принимают меры для того, чтобы сократить задержки.

Напомним, из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» отключили свет в 62 домах Невского и Красногвардейского района. В настоящее время подача электоэнергии в части зданий восстановлена.

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