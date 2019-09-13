Пожар на подстанции «Восточная-коммунальная» в Петербурге локализован

Пожар на подстанции &#171;Восточная-коммунальная» в Петербурге локализован
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе локализован огонь, который охватил подстанцию «Восточная-коммунальная». Из-за пожара света нет в 30 домах.

Возгорание улице Коммуны, 7 началось в 19:20. Пожару присвоили ранг сложности №1-Бис. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в двухэтажном здании продолжают гореть три масляных трансформатора, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Информации о пострадавших на настоящий момент не поступало. На месте работает шесть расчетов пожарных.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в одной из квартир на улице Асафьева. Огонь увидели очевидцы.

новости спб пожар чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Свалка на Советском проспекте разрослась до уголовного дела
Собчак и Богомолов обвенчались в Москве
«Зенит» обыгрывает «Арсенал» после первого тайма
Петербургского генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска
По Петербурге в троллейбусе проехали герои рассказов О.Генри
Дзюба забил первый гол в матче с «Арсеналом»
Пожар на подстанции «Восточная-коммунальная» в Петербурге локализован
Партия опасного мяса может продаваться в Петербурге