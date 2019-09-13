На Асафьева полыхала квартира

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга очевидцы запечатлели горящую квартиру в одном из жилых домов. Инцидент произошел сегодня, 13 сентября, на улице Асафьева.

Пользователи рассказали, что пламя охватило квартиру в доме №12, корпус 1. На место уже прибыли спасатели и ликвидировали возгорание.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» также опубликовали фотографии с места происшествия. На снимках видно, как из окна выбивается пламя.

Причина пожара и информация о возможных пострадавших не называются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на улице Крыленко. Очевидцы сообщили, что на автомобиль столкнулся с байкером.