Врач рассказал, как следить за здоровьем сердца после 35 лет

Врач рассказал, за какими показателями здоровья надо следить после 35 лет. Фото: unsplash.com

Врач рассказал, за какими показателями здоровья надо следить после 35 лет. Фото: unsplash.com

Риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы с возрастом увеличивается. Как следить за здоровьем после 35 лет, рассказал президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.

Каждый человек, по словам Беленкова, должен после 35 лет следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови. Превышение показателей может говорить о наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Риск развития болезни выше, если окружность талии у женщин больше 85 см, а у мужчин — больше 95.

Специалист подчеркнул, что около половины смертей в России вызваны заболеванием сердечно-сосудистой системы. Периодические осмотры, правильное питание и мониторинг собственного здоровья может снизить риск появления недуга.

Напомним, что 29 сентября отмечается Всемирный день сердца.

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